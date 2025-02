Recco: organizzatrice di eventi e soprano, Chiara Bisso racconta il suo successo

Riuscite a immaginare una cantante d’opera lirica, che fa anche la regista? “Che ci vuole – potreste dire – E’ normale. Lo fanno quasi tutti”. Ma qui, non è tanto normale. Chiara Bisso, da Recco, organizza eventi con cinque o cinquecento persone ovunque: in mezzo al mare su una chiatta, o in mezzo a un bosco. Dentro un convento, una villa privata o un parco pubblico; a Montecarlo o nei caruggi di Genova. E dopo aver dato da mangiare e bere a decine o centinaia di persone (con la relativa gestione di cuochi, camerieri, personale di cucina, elettricisti, camionisti, musicisti, addetti alle pulizie e quant’altro) se volete vi canta anche l’Andrea Chénier di Umberto Giordano. O la Tosca, basta mettersi d’accordo in anticipo.

Ma come fa? E, soprattutto, come le è venuto in mente?

