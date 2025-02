Rigassificatore, Arboscello (PD): “Giunta e presidente Bucci fermi, nessuno stop definitivo al trasferimento”

Savona. “Siamo molto preoccupati perché sono passati più di cento giorni dall’insediamento di Bucci in Regione ma il tema del rigassificatore è rimasto lettera morta. Mentre Bucci in campagna elettorale si era profuso in dichiarazioni che esprimevano tutta la sua contrarietà al trasferimento di Golar Tundra a Vado Savona, concetto ribadito in un Consiglio regionale a dicembre e poi confermato il 7 gennaio, quando è stato approvato all’unanimità un nostro ordine del giorno che chiedeva alla Giunta e al presidente atti concreti per evitare il trasferimento del rigassificatore”.

Così il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello che ha presentato un’interrogazione in aula sul progetto del nuovo rigassificatore.

