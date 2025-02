Serie D, il Vado riparte da Boisfer. L Tarabotto: “Un punto di riferimento dopo poca serenità. Noi società complicata? Commessi degli errori, ma no”

Vado Ligure. Si auspicava in una stagione d’alto profilo, facendo trasformare la Serie C da sogno ad obiettivo, ma così non è andata per il Vado. Dopo l’esonero di Cottafava in seguito alla sconfitta casalinga contro il Ligorna, i vadesi a concludere la stagione con il vice allenatore, Rogrigue Boisfer, che sta disputando un ottimo lavoro con la Juniores Nazionale vadese. Da questa situazione i rossoblù devono rialzarsi, finire al meglio il campionato, capire gli errori commessi per poi ripartire con un clima diverso che nell’ultimo periodo ha perso in serenità. Di questo ne è pienamente consapevole Luca Tarabotto che conosce particolarmente bene l’ambiente vista la lunga militanza in rossoblù.

Direttore, può fare un sunto della situazione in casa Vado?

