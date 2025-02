Sestri Ponente, questore ferma nuova sala slot in via Soliman. Traverso (Siap): “Risultato importante”

Genova. Non si aprirà la nuova sala destinata a gioco e scommesse prevista in via Soliman. A negare l’autorizzazione il questore di Genova, dopo che la notizia aveva creato disagio e apprensione tra i residenti di Sestri Ponente, da tempo in allarme per un crescente senso di disagio e insicurezza.

“Il 4 febbraio ho inviato una lettera al Questore di Genova per sensibilizzarlo sulla necessità di adottare criteri particolarmente rigorosi nel rilascio delle autorizzazioni per sale giochi e sale scommesse, soprattutto nelle aree urbane già caratterizzate da criticità sociali e di sicurezza – scrive in un comunicato Roberto Traverso, segretario del Siap, sindacato della polizia – Nella lettera ho portato all’attenzione il caso della richiesta di apertura di una sala giochi in via Soliman, a Sestri Ponente, un quartiere che già soffre una forte pressione abitativa dovuta alla massiccia presenza delle maestranze della Fincantieri, alla diffusione del mercato nero degli affitti e al dilagare del fenomeno dello spaccio di stupefacenti. Inserire in un simile contesto un’attività come una sala giochi non avrebbe fatto altro che accentuare dinamiche di marginalità e rendere ancora più complessa la gestione della sicurezza e dell’ordine pubblico”

» leggi tutto su www.genova24.it