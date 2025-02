Termovalorizzatore, tredici sindaci tra cui quelli di Cairo e Cengio firmano per il no

Valbormida. Un documento congiunto, firmato da tredici sindaci, contro l’ipotesi di un termovalorizzatore in Valbormida: Cairo Montenotte e Cengio (i cui territori sono individuati dal progetto come possibili siti di realizzazione dell’impianto), Bardineto, Bormida, Calizzano, Dego, Giusvalla, Mallare, Massimino, Millesimo, Piana Crixia, Plodio, Roccavignale dicono no.

I primi cittadini dei comuni firmatari sono riuniti a Cengio il 17 febbraio per confrontarsi e condividere

una posizione su questo tema molto sentito. Troppe sono le ferite ancora aperte per non fare una profonda

riflessione.

“La decisione unanime è un no fermo alla realizzazione di un termovalorizzatore in Valbormida. L’attuale situazione ambientale e quella pregressa non permettono di accogliere un impianto con queste caratteristiche – si legge sul documento – In passato abbiamo assistito, passivamente all’insediamento di aziende chimiche, un biodigestore e una

gestione troppo attendista rispetto all’attività di cokeria. La Valbormida deve cambiare rotta, favorendo da

un lato l’insediamento di aziende a basso impatto ambientale e dall’altro valorizzando quanto di bello,

interessante e accogliente ha questo territorio”.

» leggi tutto su www.ivg.it