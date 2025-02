Terzo Valico con l’incognita del gas, Salvini: “La scadenza del 2026 per il Pnrr verrà rivista”

Genova. Saranno gli esiti della nuova tecnologia di scavo sui fronti bloccati a causa dei giacimenti di gas a fornire una tabella di marcia aggiornata dei lavori del Terzo Valico, la nuova linea ferroviaria tra Genova e la Pianura Padana. Sebbene nessuno lo dichiari apertamente, l’obiettivo 2026 sembra ormai irraggiungibile, tanto che il ministro Matteo Salvini, a margine del sopralluogo in mattinata al cantiere del nodo ferroviario a Brignole, conferma la previsione legata ai finanziamenti Pnrr: “Io penso che non in Italia, ma in Europa la scadenza di giugno 2026 verrà rivista e ripensata per il caro materiali, per il caro energia, per il caro prezzi, per le guerre ancora in corso”.

“Ad aprile si riparte coi lavori – conferma il titolare delle Infrastrutture, accompagnato in visita dal suo vice Edoardo Rixi, dal presidente Marco Bucci e dal vicesindaco reggente Pietro Piciocchi, oltre che dal commissario Calogero Maugeri -. Ovviamente se trovi del gas la priorità è garantire la sicurezza ai lavoratori. Il nostro obiettivo è fare in fretta, però quando c’è di mezzo la vita, se c’è bisogno di prendersi del tempo in più, ce lo si prende. A lavori ultimati, quando arriverai in meno di un’ora in treno da Genova a Milano cambia il mondo per la Liguria, per il Piemonte, per la Lombardia, ma anche per gli agricoltori, per gli imprenditori”.

