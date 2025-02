“Ti racconto Don Giovanni”, al Teatro Civico un incontro tra musica e teatro per rivivere il capolavoro di Mozart

Il 22 febbraio 2025, alle 17 al Teatro Civico della Spezia, andrà in scena lo spettacolo Ti racconto Don Giovanni all’interno della rassegna “Concerti a Teatro”, promossa e organizzata da Fondazione Carispezia con la direzione artistica di Miren Etxaniz. Lo spettacolo fa parte del Progetto Mozart, una delle novità della stagione 2025.

Ti racconto Don Giovanni è un’occasione per rivivere uno dei capolavori di Mozart in un format originale. Attraverso la musica classica, l’attore e regista fiorentino Alessandro Riccio, con la sua straordinaria capacità trasformista, darà vita ai personaggi dell’opera Don Giovanni, interpretando con brio e originalità i diversi ruoli e svelando i retroscena e le allusioni del famoso “dramma giocoso” del musicista austriaco. Non si tratterà di una messa in scena tradizionale, ma di un vero e proprio racconto dove l’attore non solo interpreta ma vive in scena l’opera, trasformandosi e dando vita ai personaggi con cambi di voce, corpo e personalità.

