A Sestri Levante in corso di restauro il cippo romano trovato da due escursionisti: sarà esposto al Musel

Sestri Levante. Lo scorso giovedì 6 febbraio sono partiti i lavori di restauro per il cippo rinvenuto nell’aprile 2024 sulla sommità del Monte Ramaceto, a pochi metri dell’Alta Via dei Monti Liguri, in prossimità del confine tra i comuni di Orero e San Colombano Certenoli.

Si tratta di un reperto importantissimo per il territorio e non solo, poiché è identificabile come una rarissima tipologia di testimonianza epigrafica, che in piena Età Romana, quasi 2000 anni fa, segnava il confine tra un latifondo di proprietà diretta dell’imperatore romano e i terreni di altri, forse del municipio della città di Genua (attuale Genova); si tratta di una scoperta del tutto eccezionale e di importanza a livello nazionale.

