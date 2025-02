Questa sera ad “Affari tuoi” protagonista Edoardo Sommovigo, ingegnere nautico residente alle Grazie, selezionato tra i pacchisti quale concorrente; al suo fianco la fidanzata Diletta. Non fausto l’esito della puntata del noto gioco di Rai1: ben presto sono sfilati via tutti i pacchi di peso; quindi ecco scartati anche gli altri e rivelato il contenuto del pacco del concorrente spezzino (100 euro). “Una delle partite più sfortunate della stagione, se non la più sfortunata”, ha commentato il conduttore Stefano De Martino, prima di aprire il gioco della “Regione fortunata”, ultima opportunità per strappare una vincita significativa. Ma anche in questo caso non è andata bene. Ad ogni modo, nel corso della puntata Edoardo e Diletta, pur dispiaciuti, hanno raccolto con rassegnata simpatia l’avversione della dea bendata.

L’articolo “Affari tuoi”, puntata sfortunata per gli spezzini Edoardo e Diletta proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com