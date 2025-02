Albenga, Ciangherotti (FI): “Il vergognoso scempio di Carloforte, mentre il Comune guarda altrove”

Albenga. “C’era una volta il quartiere Carloforte, area residenziale che doveva essere il fiore all’occhiello della città. Oggi, invece, è un monumento al degrado, uno scempio urbanistico che insulta il decoro e la vivibilità di Albenga. Tre palazzi scheletrici, fermi da anni, a far da simbolo all’incapacità di amministrare e alla sciatteria della giunta comunale, che evidentemente considera normale lasciare un’area in pieno centro abbandonata per trasformarla in una discarica a cielo aperto, dove regna lo spaccio di droga a tutte le ore del giorno e della notte”. Così, in una nota, il coordinatore locale di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

Sottolinea: “Non è solo una questione estetica – già di per sé sufficiente a far accapponare la pelle – ma anche e soprattutto di sicurezza. L’abbandono ha generato il consueto contorno di degrado: rifiuti, transenne messe alla rinfusa come se servissero a placare la coscienza di chi dovrebbe occuparsi di risolvere il problema e invece si limita a tamponarlo alla meno peggio. Transenne, tra l’altro, dislocate sul marciapiede di via Carloforte e non all’interno dell’area privata dove si trovano i tre palazzi incompiuti. Risultato? Il pedone, già vessato da buche e marciapiedi disastrati, deve pure fare lo slalom per poter camminare. Il Comune di Albenga, con il suo consueto immobilismo, non solo non prende provvedimenti per riqualificare l’area, ma riesce perfino a peggiorare la situazione, privando i cittadini di un marciapiede sicuro. Tutto questo mentre si continuano a sperperare risorse in progetti inutili o interventi tampone che servono solo a nascondere la polvere sotto il tappeto”.

