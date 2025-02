Assistenti sociali, camerieri, fornai, operai e parrucchieri: gli annunci di lavoro della settimana

Sono 248 i posti disponibili pubblicati dalle sezione della Spezia e Sarzana del Centro per l’impiego. Gli annunci sono su tutti i settori economici, infatti non mancano proposte per apprendisti parrucchieri e lavoratori già formati per questa professione. Forte la richiesta anche per apprendisti fornai, banconieri, camerieri, cuochi e commis di cucina. Per i settori più manuali le ricerche sono anche per operai del navale e idraulici. Le proposte non mancano, spostandosi verso la Lunigiana, per assistenti sociali, coordinatore Cas e mediatore culturale.

Le condizioni contrattuali comprendono sia contratti a tempo determinato (in molti casi, con eventuale possibilità di stabilizzazione) sia contratti a tempo indeterminato. Per i meno esperti sono previsti contratti di apprendistato. Le offerte sono consultabili anche in questo pdf scaricabile. I dettagli dei singoli annunci sono disponibili sul sito regionale Formazione Lavoro.

