Genova. Parte anche in Liguria la campagna per il voto ai referendum per porre fine alla precarietà, alle morti sul lavoro, ai licenziamenti ingiusti e per dare cittadinanza a migliaia di italiane e italiani.

Venerdì 21 febbraio a partire dalle ore 10 presso la Sala Chiamata del Porto di Genova si terranno in forma congiunta le assemblee di Cgil Genova e Liguria e di tutte le categorie in vista della consultazione referendaria che si svolgerà in una data tra il 15 aprile e il 15 giugno.

