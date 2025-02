Chiavari: marciapiede di Via Pianello, affidati i lavori di rifacimento

Dall’Ufficio Stampa del Comune di Chiavari (testo e foto)

Il marciapiede di via Pianello, compreso tra i civici 2 e 8 per un tratto di circa 230 metri, necessita di interventi di sistemazione e messa in sicurezza. Il Comune di Chiavari ha affidato i lavori di manutenzione alla ditta Calori srl per un importo di 40.323,55 euro. L’intervento prevede il rifacimento del marciapiede, con particolare attenzione alla pavimentazione e ai bordi, eliminano così eventuali dislivelli, e la sistemazione degli accessi carrabili.

