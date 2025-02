Circle punta sull’intermodale grazie alla società eXyond che ha acquisito parte di Telepass Innova

Circle, pmi innovativa genovese quotata sul mercato Euronext Growth Milan, a capo dell’omonimo Gruppo specializzato nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per l’innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, oltre che nella consulenza internazionale sui temi del Green Deal e della transizione energetica, presenta alla comunità finanziaria i principali indicatori finanziari e i focus strategici di eXyond, società partecipata da Circle spa al 92% e Aitek all’8%, specializzata nella digitalizzazione del settore logistico e dei trasporti, che offre soluzioni innovative per ottimizzare l’intero ecosistema logistico.

Nata dalla trasformazione di Log@Sea, una rete di imprese fondata nel 2014 e partecipata al 51% da Circle e al 49% da Aitek, eXyond integra competenze nei settori del trasporto terrestre, aereo, ferroviario e marittimo. Lo scorso 27 dicembre 2024, eXyond, ha acquisito per 6,2 milioni di euro un ramo d’azienda di Telepass Innova, comprendente le linee di business Infomobilità e Telematica, contribuendo a rafforzare l’offerta di Circle Group nei settori dei trasporti, della telematica e dell’infomobilità, integrando servizi avanzati di monitoraggio del traffico e soluzioni telematiche per aziende nei settori logistico, trasporti e assicurativo. Nell’ambito dell’operazione di acquisizione è stato siglato anche un accordo commerciale decennale con Telepass, che consente a Circle di beneficiare dell’espansione internazionale dei servizi di telepedaggio di Telepass, ampliando la propria presenza in Europa centrale, Francia, Germania e nell’Europa dell’Est. (rif. comunicato stampa del 27 dicembre 2024).

