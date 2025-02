Commercio, Giglio Bagnara in liquidazione: il negozio si arrende dopo 155 anni di storia

Genova. Dopo 155 anni uno dei negozi che hanno fatto la storia del commercio genovese, Giglio Bagnara, alza bandiera bianca. L’azienda che ha il suo simbolo nei grandi magazzini in via Sestri, a Sestri Ponente, e che ha vestito migliaia di donne e uomini ha annunciato con una nota la liquidazione.

“Dopo diversi anni condizionati da calamità esterne, Giglio Bagnara sta vivendo una fase di forte difficoltà finanziaria – si legge in una nota inviata dall’amministratore delegato, Enrico Montolivo – per 155 anni ha animato Sestri Ponente, diventandone punto di riferimento per chi cercava moda e qualità, un luogo carico di ricordi, che custodisce memorie silenziose; un testimone di mille storie, che ha accompagnato intere generazioni lasciando un segno profondo nella vita quotidiana delle persone”.

