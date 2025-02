Da Conad Nord Ovest raccolti 75.900 euro per il Gaslini

Genova. Conad Nord Ovest annuncia oggi il risultato della raccolta di 75.900 euro a sostegno dell’Istituto Giannina Gaslini grazie all’iniziativa solidale “I gesti d’amore si fanno sentire” attiva nei punti vendita Conad alla fine dello scorso anno. La raccolta è stata resa possibile grazie alla straordinaria generosità dei clienti Conad, che hanno sostenuto l’iniziativa acquistando le campanelle di Natale, all’interno di una linea di 12 soggetti, realizzati in plastica (ABS) riciclata, ispirati ai personaggi più famosi dei film d’animazione Disney.

Per ogni campanella distribuita nei punti vendita, infatti, Conad Nord Ovest ha raccolto dai propri clienti 50 centesimi a favore di ospedali e reparti pediatrici del territorio. I fondi raccolti in Liguria andranno quest’anno all’Istituto Giannina Gaslini, che destinerà il contributo di 75.900€ all’acquisto di attrezzature per i reparti di Dermatologia e Oculistica.

