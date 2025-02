Documentario filorusso proiettato in Comune a Genova: scoppia la polemica

Genova. Scoppia la polemica in consiglio comunale per un evento organizzato da Uniti per la Costituzione per venerdì 28 febbraio a palazzo Tursi, durante il quale verrà proiettato il documentario filorusso Maidan, la strada per la guerra.

Il documentario ripercorre la storia dell’Ucraina dal Maidan del novembre 2013 con le manifestazioni nella città di Kiev fino alla caduta, nel febbraio 2014, del presidente Viktor Yanukovich, eletto nel 2010. La storia continua con l’inizio della guerra civile che colpisce il Donbass dal 2014 fino all’invasione russa del febbraio 2022.

» leggi tutto su www.genova24.it