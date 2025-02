Domani l’ultimo saluto a Simone Padula, figura nota del tifo aquilotto

Si terrà domani, giovedì 20 febbraio alle ore 14.45 al cimitero dei Boschetti della Spezia, l’ultimo saluto a Simone Padula, mancato a soli 51 anni nella giornata di lunedì. Dipendente Maris e grande tifoso dello Spezia lascia un vuoto particolare proprio fra la comunità aquilotta dove per tanti anni è stato figura sempre presente in casa e in trasferta con gli Ultras Spezia e l’Orgoglio Spezzino. Dalla Piscina alla Curva Ferrovia, in anni in cui il grande calcio vissuto in viale Fieschi in questi ultimi tempi era solo un miraggio lontano e l’attaccamento alla maglia bianca era dettato esclusivamente da una passione viscerale per la squadra della propria città. Ma il cordoglio per Padula, che lascia la compagna, la sorella, il cognato e i nipoti, non riguarda solo l’ambito del tifo ma di tutte le persone che lo hanno conosciuto in questi anni, dai colleghi della Maris a Sarzana ai compagni del Riomaior doveva aveva militato a fine anni Novanta.

