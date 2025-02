Liguria protagonista a “Italy for weddings, The Event 2025” in corso a Palermo

Liguria. Panorami spettacolari, dimore storiche e grande capacità e tradizione nel campo ricettivo: la Liguria si afferma tra le mete più ambite per matrimoni da sogno nel Mediterraneo. A Italy for Weddings – The Event, il principale appuntamento nazionale dedicato al settore nuziale, la regione si presenta con un’offerta di splendide location e servizi d’eccellenza.

Il settore, in Italia, continua la sua ascesa: nel 2024, il nostro Paese ha registrato oltre 15.000 matrimoni di coppie straniere, una crescita del 11,4% rispetto all’anno precedente, con un giro d’affari complessivo che sfiora il miliardo di euro. Gli Stati Uniti si confermano l’interlocutore principale, con numeri interessanti anche per il Giappone e gli Emirati Arabi.

