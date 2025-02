Savona. A Savona i poliziotti delle Volanti hanno arrestato due uomini, entrambi di origini straniere, rispettivamente di 27 e 28 anni, con l’accusa di minacce, resistenza e violenza a pubblico ufficiale oltre che denunciati per rifiuto di fornire le proprie generalità e danneggiamento dell’auto di servizio.

Gli agenti sono intervenuti in un bar del centro a seguito di alcune richieste arrivate in tarda serata al 112 per segnalare una lite nelle vicinanze di un bar.

