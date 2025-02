Malfunzionamenti portale, prorogata scadenza bando muretti a secco

Prorogata la scadenza del bando regionale per il ripristino dei muretti a secco, rientrante nella sottomisura 4.4 del PSR Liguria (“Supporto agli investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali”) e finanziato con 7,8 milioni di euro. La scadenza per la presentazione delle domande (da effettuare tramite il portale del Sistema informativo agricolo nazionale, Sian), inizialmente prevista per le ore 12 di domani, 20 febbraio, è stata posticipata alle ore 12:00 di giovedì 6 marzo prossimo. Questo perché “sono pervenute numerose segnalazioni di malfunzionamento del portale informativo del Sian ed in particolar modo nella fase di invio delle password temporanee (OTP) necessarie per la firma ed il rilascio delle domande”, si spiega nel decreto regionale con cui ieri, ritenendo l’ente regionale “necessario posticipare i termini di presentazione delle domande di sostegno – si legge ancora – al fine di consentire a tutti i soggetti di poter accedere al bando senza generare discriminazioni”, è stata prorogata la scadenza. Per i dettagli del bando, è possibile consultare questo link su Agriliguria.

