Opposizione chiede un consiglio comunale straordinario sul futuro dell’ex palazzo comunale di Piazza Querciola

L’opposizione di Castelnuovo Magra “accoglie con favore” l’inizio dei lavori di ristrutturazione dei fondi seminterrati dell’ex-palazzo comunale di Piazza Querciola, danneggiati da un incendio nel 2020. Tuttavia, solleva interrogativi sull’iter assicurativo seguito dal Comune e sui tempi di liquidazione dei danni. I consiglieri Favini, Micocci, Ambrosini e Tonelli evidenziano inoltre lo stato di degrado dell’intero edificio, che comprende il vecchio Teatro Sociale e il manufatto “San Rocco”, chiedendo interventi urgenti di manutenzione straordinaria “considerato che – affermano – l’edificio che consta di ben tre piani, non solo il seminterrato, ospita diverse attività sociali, è sede di associazioni del privato sociale ed affaccia sulla piazza più bella e illustre del nostro comune”. L’opposizione chiede un piano chiaro per il futuro utilizzo dell’immobile e ha richiesto un consiglio comunale straordinario per discuterne con l’amministrazione.

