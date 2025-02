Piaggio Aero, il 27 febbraio tavolo al ministero. Pastorino (Pd): “Chiedo garanzie per Sestri Ponente”

Roma. ”La cessione di Piaggio Aerospace al gruppo turco Baykar rappresenta un risultato straordinario per il futuro dell’industria aerospaziale italiana. È la migliore soluzione possibile in termini di sviluppo industriale, tutela dell’occupazione e proiezione strategica dell’azienda”. Così il ministro per le Imprese Adolfo Urso nel corso del question time che si svolge alla Camera, rispondendo all’interrogazione del deputato ligure del Pd Luca Pastorino.

”Baykar è un’azienda leader a livello globale nello sviluppo di tecnologie aerospaziali avanzate che ha dimostrato di avere una visione industriale chiara e ambiziosa per il futuro di Piaggio”, prosegue Urso. Il piano industriale ”prevede investimenti mirati per consolidare e potenziare la produzione del P180, rafforzare la divisione motoristica con nuove linee di manutenzione e produzione di motori aeronautici e trasformare Villanova d’Albenga in un centro di eccellenza per lo sviluppo e la produzione di sistemi aerei senza pilota. Ne sono pienamente consapevoli i dipendenti che con la loro dedizione e professionalità hanno tutelato l’azienda in questi dieci anni di crisi e che ho incontrato in fabbrica lo scorso 14 febbraio, pochi giorni fa, quando ho visitato lo stabilimento insieme ai vertici di Baykar e i rappresentanti degli enti locali. In quell’occasione è stata garantita anche la piena tutela dei lavoratori e la prosecuzione di tutte le attività produttive. Ne renderò conto al prossimo tavolo già fissato per il 27 febbraio al ministero”.

» leggi tutto su www.genova24.it