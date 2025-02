Rapallo: collaborazione tra cittadini-Comune; sì al rergolamento col solo no di Capurro

In Consiglio comunale l’approvazione del regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione comunale per la cura, rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comunali urbani. Argomento innovativo, una partica già in uso da tanti comuni. L’argomento registra diciotto interventi. Viene approvato dalla maggioranza e da tre consiglieri di opposizione: Francesco Angiolani e Andrea Carannante (entrambi con qualche perplessità) e Pier Giorgio Brigati che pure ha sottolineato tanti aspetti negativi tra cui: una indefinita “cabina di regia”; la mancanza di fondi e di personale che coadiuvi i volontari. Si è astenuta Gaia Mainieri. Unico voto contrario quello di Armando Ezio Capurro che ha indicato una serie di lavori non eseguiti e non crede all’utilità di un documento che secondo lui ha molte lacune e resterà lettera morta. Gli interventi: due del sindaco Elisabetta Ricci, due di Francesco Angiolani; due di Pier Giorgio Brigati; due di Andrea Annichiarico; due di Andrea Carannante; due di Armando Ezio Capurro; uno di Andrea Rizzi; uno di Elisabetta Lai, uno di Salvatore Alongi, uno di Laura Mastrangelo, uno di gaia Mainieri, uno della dottoressa Anna Maria Drovandi che ha spiegato gli aspetti complessi e burocratici della normativa.

La pratica circa l’applicazione della Tari, illustrata dall’assessore Eugenio Brasey, ha ottenuto la maggioranza dei consensi con la sola astensione di Angiolani, Carannante Mainieri.

