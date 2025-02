Rapallo: il gioco delle voci e il Consiglio comunale

Stasera a Rapallo riunione del Consiglio comunale preceduto da una settimana di voci insistenti (non riportate da Radio Urne) circa trame interne alla maggioranza; accordi segreti tra alcuni membri dell’opposizione e pezzi di maggioranza; trasferte festivaliere a Sanremo; perfino circa un tentativo di spaccata.

Anche una settimana di ipotesi circa il futuro del complesso oggi gestito dai padri Somaschi; un lettore suggerisce che per comprare la proprietà degli Emiliani, senza mandare in crisi il Comune, basterebbe incassare un milioncino dagli oneri di urbanizzazione per il supermercato di San Pietro e vendere alla Città Metropolitana l’intero complesso che ospita il liceo Da Vigo, tenendo la chiesa come centro polivalente e congressuale. Su questo punto, silenzio sia della maggioranza sia delle opposizioni.

