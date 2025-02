Rapallo: verso l’acquisto del complesso degli Emiliani, con riserva

Nel corso del Consiglio comunale tutt’ora in corso, una mozione di Andrea Carannante, ha proposto “l’ipotesi di acquisto dell’ex Istituto Emiliani”. Il sindaco Elisabetta Lai ha annunciato il voto favorevole e confermato l’interesse per l’acquisto: darà una risposta agli Emiliani il 27 febbraio. Nel frattempo il gruppo di lavoro preposto a studiare la pratica (Mentore Campodonico, Salvatore Alongi e Andrea Rizzi) sta cercando di trovare le risorse, anche ricorrendo a bandi. Antonella Aonzo (Forza Italia) si è detta favorevole, ma verificando i conti per non esporre il Comune. Andrea Rizzi ha annunciato un nuovo sopralluogo nell’edificio per valutare come verrebbero utilizzati gli 8.500 metri quadrati e il terreno esterno: l’operazione è irripetibile, ma occorre verificare la sostenibilità economica. Dorotea Giavina ritiene che la mozione di Carannante, presentata mesi fa, sia ormai superflua, ma in un’ottica di dialogo voterà a favore. Andrea Annichiarico ringrazia per essersi mossi in questa direzione per un progetto che era nel programma di Armando Ezio Capurro. Salvatore Alongi, con la consueta correttezza, specifica che la mozione di Carannante era precedente alla trattativa; ha detto inoltre che voterà con convinzione la mozione di Carannante e, quando verrà presentata, quella di Aonzo che chiede di non fare il passo più lungo della gamba. Pier Giorgio Brigati puntualizza che il costo del complesso Emiliani non è uno scherzo e che occorre un piano preciso di utilizzo. Ricorda l’acquisto di villa Devoto e la mancata vendita di Villa Riva. Fabio Proietto si astiene l’acquisto è utile, ma occorre procedere coi piedi di piombo e occorre avere gli elementi per acquistare o meno l’immobile. Per Gaia Mainieri il prezzo è allettante, le destinazioni d’uso molteplici; ma occorre dare risposta a molte domande che riguardano, oltre alla viabilità, anche la ristrutturazione e la gestione del complesso per cui alla fine occorreranno dieci milioni.

