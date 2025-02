Ribaltamento a mare, i rumori del cantiere sotto le finestre di palazzo San Giorgio. Assoutenti: “I cittadini devono essere ascoltati”

Genova. Il rumore continuo e martellante delle lavorazioni del cantiere messo a tutto volume sotto le finestre di Palazzo San Giorgio. Questa la protesta portata sotto la sede di Autorità di Sistema Portuale da parte di Assoutenti per chiedere un incontro finalizzato a trovare delle soluzione risarcitorie per i residenti di Sestri Ponente che in questi mesi stanno convivendo con rumori e vibrazioni relative ai lavori del ribaltamento a mare.

I rumori e le vibrazioni, come documentato anche su questa pagine, arrivano dalla particolare lavorazione operativa in questi mesi, vale a dire la sistemazione della palificazione che sosterrà la nuova grande banchina del cantiere navale. “Rumori, vibrazioni e microfessurazioni – spiega Furio Truzzi, presidente di Assoutenti – sono circa 600 le famiglie che stanno subendo questo da mesi, e chiedono di essere ascoltati. I lavori del cantiere sono importanti ma la tutela della salute della persone anche. In questi giorni abbiamo visto che la cassazione ha riconosciuto i danni dell’assenza delle barriere antirumore nella autostrade, non vorremmo che la legge fosse costretta ad arrivare anche qua. Serve far partire immediatamente un dialogo: sappiamo che nel bilancio del progetto sono stati accontonati 30 milioni per gli imprevisti. Bene, che vengano utilizzati per i sestresi”.

» leggi tutto su www.genova24.it