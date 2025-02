Viadotto Nervi, Autostrade rifà i giunti in direzione Ponente nel weekend 21-23 febbraio

Nell’ambito del piano di ammodernamento che Autostrade per l’Italia sta portando avanti sulla rete in gestione, sulla A12 Genova-Sestri Levante, sono state programmate le attività per il rifacimento dei giunti di dilatazione del viadotto Nervi situato al km 14+161, nel tratto compreso tra Recco e Genova Nervi, verso Genova, concentrando i lavori in un unico fine settimana, scelto in base al minor flusso di traffico, al fine di limitare al massimo l’impatto sugli spostamenti.

Il cantiere sarà attivo a partire dalle 20 di venerdì 21 e fino alle 14 di domenica 23 febbraio, sia in orario diurno che notturno e sarà modulato in modo da consentire il transito tra Recco e Genova Nervi, attraverso una deviazione di carreggiata, con una corsia verso Genova e una in direzione di Sestri Levante.

