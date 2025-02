Lezione gratuita dimostrativa per over 50 con l’Accademia arti marziali mercoledi 5 marzo ore 17,30 – 19 al PalaMariotti. “Come esercitarsi con tecniche di autodifesa per il miglioramento del proprio fisico” l’oggetto della lezione, tenuta dal maestro Sauro Soliani, praticante da oltre sessant’anni. Lezione a numero chiuso, prenotazione entro il 3 marzo: telefonando o inviando un messaggio WhatsApp al numero 329 5615582

L’articolo Accademia arti marziali, lezione gratuita dimostrativa per over 50 proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com