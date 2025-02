Ambiente: la regione celebra il trentennale delle aree protette

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria

Regione Liguria celebra il Trentennale delle Aree Naturali Protette con l’adozione di un logo ufficiale che accompagnerà le iniziative previste per il 2025, anno in cui si ricorda l’istituzione delle Aree Protette con la Legge Regionale n. 12 del 22 febbraio 1995. Il logo, dal valore simbolico e identitario, è stato progettato per rappresentare visivamente i principi di tutela ambientale, biodiversità e sviluppo sostenibile che caratterizzano le politiche regionali in materia di parchi e riserve naturali.

