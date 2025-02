“Quest’anno abbiamo 20 milioni in più da spendere del fondo strategico perché i lavori di Hennebique stanno andando avanti, senza l’apporto immaginato nel 2021 da Regione Liguria attraverso un fondo regionale. Per cui questo investimento viene liberato e quindi sarà destinato alla realizzazione di opere sul territorio di cui la Liguria ha tanto bisogno”. Lo ha comunicato questa sera il presidente della Regione Liguria Marco Bucci. “Sono stati infatti trovati i finanziatori e il progetto sta andando avanti per conto proprio – ha continuato Bucci – Si tratta dunque di un risultato molto positivo che ci consente di incamerare risorse preziose. Sappiamo che hanno già abbattuta un’ala e anche la facciata ha parecchie parti abbattute, il progetto è partito e sappiamo che ci sono aziende interessate per cui si sta andando avanti”.

L’articolo Bucci: “Quest’anno abbiamo venti milioni in più del fondo strategico da spendere” proviene da Città della Spezia.

