Genova. Giornata sfortunata per la viabilità di Sestri Ponente con una dispersione di carico da parte di un camion che ha mandato in tilt per diverse decine di minuti il traffico di tutto il quartiere.

A finire sull’asfalto alcuni quintali di cemento fuoriusciti da un mezzo pesante che transitava nella zona. Sul posto è accorsa la polizia locale che ha provato ad alleggerire la situazione gestendo il traffico.

