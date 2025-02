Da Asd Scacchi Golfo Paradiso “Giancarlo Musso”

Non è di comune informazione il fatto che quest’anno ricorra il mezzo secolo di vita della ASD Scacchi Golfo Paradiso, nata nel 75 come Circolo Scacchistico Rutese “Bar Nicco”, con ben 25 soci nel primo anno e una quarantina negli anni successivi, ricchi di iniziative agonistiche con incontri a squadre a livello regionale e tornei giovanili under 16 di durata triennale, già dopo un anno dalla fondazione.

