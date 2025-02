Camogli: l’Orchestra Paganini torna al Sociale con un concerto mozartiano

Dall’ufficio stampa Teatro Sociale di Camogli

Nel prossimo Concerto Aperitivo al Teatro Sociale di Camogli, domenica 23 febbraio alle ore 12.00, torna protagonista l’Orchestra Paganini diretta da Vittorio Marchese, a cui il “Sociale” ha offerto la residenza fino ad aprile del 2025. Formata da giovani e giovanissimi strumentisti ad arco, con già al proprio attivo collaborazioni importanti e la vincita di premi prestigiosi, l’OPA torna a Camogli con un concerto interamente mozartiano, dal titolo “Mozart: un mese dopo il suo compleanno” (il grande compositore austriaco era nato a Salisburgo il 27 gennaio del 1756). In programma il Divertimento n. 2 in Si bemolle maggiore, K 137, splendido esempio di stile galante, l’Adagio e Fuga in Do minore, K 546, frutto del lato più pensoso della fantasia musicale mozartiana, e la Sinfonia n. 29 in La maggiore, K 201, opera che segna una svolta verso il Mozart sinfonico più maturo.

» leggi tutto su www.levantenews.it