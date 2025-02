Da Comunicazione Vigili del fuoco Genova

Questa mattina i Vigili del Fuoco di Chiavari sono un’intervenuti per l’incendio di una cucina sita all’interno dell’ ‘Ipercoop di Carasco. In seguito al guasto di un forno di uno dei bar, un denso fumo si è sviluppato invadendo parte del supermercato. La vigilanza ha fatto evacuare i clienti gestendo il momento di panico. I Vigili del Fuoco di Chiavari hanno provveduto ad areare la zona e mettere in sicurezza l’apparecchiatura guasta.

