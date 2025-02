Chiavari: delitto Cella, tra i testimoni l’allora commissario Pasquale Zazzaro

Seconda udienza del processo per l’uccisione di Nada Cella la 24enne uccisa nel 1996 a Chiavari, nello studio del commercialista Marco Soracco presso cui lavorava. Chiamati a testimoniare uomini della polizia oggi in pensione: Massimo Tassinari, Leonardo Famà, Giuseppe Gonan all’epoca capo della squadra omicidi. E Pasquale Zazzaro che ricopriva il ruolo di dirigente del commissariato di Chiavari. Risponde alle domande del presidente della Corte Massimo Cusatti per quel che ricorda, a distanza di quasi trent’anni. Riferisce di una telefonata confidenziale secondo cui l’imputata dell’omicidio, Anna Lucia Cecere, quella mattina fu vista entrare nel palazzo del delitto. Viene anche riferito di una telefonata di Marco Soracco al suo legale di allora al quale disse che “la donna di cui i giornali parlavano” (Cecere era stata indagata per alcuni giorni e poi prosciolta) frequentava il suo stesso corso di ballo. E si è parlato del famoso bottone trovato sulla scena del delitto e di quelli simili o uguali ritrovati in casa della Cecere, ma dai carabinieri; fatto di cui Zazzaro non sarebbe stato informato.

E viene rievocata la scena del delitto, ritenuto in un primo tempo una caduta, con la mamma di Soracco che puliva con uno straccio il portone e le scale condominiali, macchiate del sangue che Nada Cella perdeva durante il trasferimento dall’ufficio all’ambulanza.

» leggi tutto su www.levantenews.it