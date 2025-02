Com’è cambiata l’economia con il boom di internet

Dall’avvento di internet, l’economia mondiale ha subito trasformazioni radicali che hanno ridefinito il modo di produrre, scambiare e consumare beni e servizi. La rete ha generato opportunità inedite per imprese e privati, accorciando le distanze e abbattendo i costi di comunicazione. Questa evoluzione ha interessato diversi settori, dal commercio all’industria, fino ai servizi finanziari, dando vita a un sistema economico più interconnesso e dinamico.

Le aziende hanno potuto espandere il proprio mercato oltre i confini nazionali, raggiungendo clienti in ogni parte del mondo. Parallelamente, nuovi modelli di business hanno preso piede, favoriti dalla velocità di trasmissione delle informazioni e dall’accesso immediato ai dati. Tuttavia, non sono mancate criticità, come l’accentuarsi delle disuguaglianze e il rischio di concentrazione del potere economico nelle mani di poche grandi piattaforme digitali.

