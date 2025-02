Comunali Genova, Silvia Salis: “La sensazione è che vinceremo al primo turno”

Genova. “La sensazione che si sta diffondendo a Genova è che vinceremo al primo turno”, così Silvia Salis, candidata del centrosinistra alle comunali genovesi prima dell’inizio della conferenza stampa con Avs, parte della coalizione, in piazzetta Don Gallo, nel centro storico. Vicino a lei anche Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde e Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana.

“Siamo in grande sintonia con Avs – ha detto la candidata – è un gruppo con grandi competenze tecniche, molto declinato al femminile, e c’è grande intesa su tanti temi, a partire dalla povertà abitativa e all’esigenza di trovare soluzioni a questo tema, passando per le infrastrutture, sì ma che siano una risorsa per i cittadini e che siano sostenibili, e poi naturalmente i temi dei diritti, quindi da qui si inizia”.

