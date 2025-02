Dichiarazione dei redditi, accordo tra Associazione ligure dei giornalisti e Caaf regionali di Cgil, Cisl e Uil

Si rafforza il rapporto di collaborazione tra l’Associazione Ligure dei Giornalisti e le segreterie regionali di Cgil, Cisl e Uil. Oggi, a Genova, è stata firmata una convenzione che prevede tariffe agevolate per i giornalisti iscritti all’Assostampa Ligure che effettueranno la propria dichiarazione dei redditi nei Caaf di Cgil, Cisl e Uil di tutta la Liguria. L’accordo è valido fino al 31 dicembre di quest’anno. “Sono particolarmente contento della firma di questa convenzione – commenta il segretario dell’Associazione Ligure dei Giornalisti, Matteo Dell’Antico – che consente ai colleghi di avere un servizio obbligatorio e fondamentale a tariffe agevolate in tutta la Liguria. Ringrazio i responsabili dei Caaf di Cgil, Cisl e Uil per la grande disponibilità offerta e le segreterie regionali dei sindacati confederali per avere accolto fin da subito la nostra proposta che sono sicuro potrà proseguire e crescere negli anni futuri”.

Anche i Centri di Assistenza Fiscale di Cgil Cisl e Uil della Liguria esprimono soddisfazione. “Con questo accordo, agli iscritti all’Associazione dei Giornalisti, viene garantito un supporto qualificato e strutturato in merito agli adempimenti fiscali e dichiarativi – dichiarano Federico Vesigna Presidente Caaf Cgil Liguria, Livio Falconi Presidente Liguria Servizi Cisl, Vincenzo Vita Amministratore delegato Centro Servizi Uil Liguria – Il nostro obiettivo è quello di assicurare assistenza e supporto a tutti i cittadini nel campo degli adempimenti fiscali e questa convenzione ci permette di estendere ulteriormente i nostri servizi a una categoria professionale fondamentale come quella dei giornalisti. Confidiamo che questa iniziativa possa proseguire negli anni futuri e contribuire a una sempre maggiore integrazione e collaborazione tra le nostre realtà”.

