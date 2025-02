Ghio: “Urgente rendere operativa Zls spezzina, aziende stanno perdendo opportunità importanti”

“È urgente concludere il percorso avviato per il riconoscimento della Zona logistica semplificata della Spezia rendendola operativa ed evitare che le aziende spezzine perdano il diritto al credito d’imposta. Si tratta di una misura molto importante sia per le imprese che operano o si insediano nelle Zls sia per i territori regionali in cui queste zone insistono”. Si apre così una nota diffusa oggi da Valentina Ghio, vice presidente del gruppo Pd alla Camera, che con il collega Alberto Pandolfo ha presentanto un odg appunto sulla Zls spezzina.

“La Zls della Spezia è prevista ormai dal 2020 e, nonostante le tante sollecitazioni alla Regione per la sua costituzione, e al governo per l’avvio – prosegue Ghio, anche componente della commissione Trasporti di Montecitorio -, l’inerzia fino ad oggi ha prevalso ed oggi è più che mai concreto il rischio che, anche nel 2025, le aziende del territorio non potranno beneficiare del credito d’imposta per gli investimenti previsto dal provvedimento in commento. L’approvazione da parte del governo dell’ordine del giorno al Decreto Milleproroghe, che abbiamo promosso con il collega Alberto Pandolfo, è un passo avanti, ma come sempre si rivela parziale, visto che è stata espunta dal testo l’approvazione del piano strategico della Zls e l’istituzione del comitato di indirizzo, come da noi inizialmente chiesto. Due percorsi fondamentali che devono essere messi urgentemente nell’agenda del Governo”.

