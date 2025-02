Il costo del caffè al bar lievita anche in città: le attività provano a bloccare i prezzi ma la strada è in salita

Il caffè va gustato comodo, caldo e in compagnia e se offerto sicuramente fa piacere. Ma visto l’aumento dei prezzi non è da escludere che diventerà più spesso un piacere pagato “alla romana”. Dei paventati aumenti, con il costo della tazzina al banco che vola verso i due euro oltre i confini spezzini, in città alcune attività hanno già ritoccato il prezzo portandolo a 1 euro e 40 centesimi. Molte attività soprattutto del centro città cercano di mantenere il prezzo a 1 euro e 20 centesimi ma la strada sembra essere in salita e tra un cliente affezionato e l’altro è già sfuggita la frase: “Ancora per poco, saremo costretti ad aumentare”. Nella vicina Genova l’espresso al banco ha già superato il prezzo di 1 euro e 50, con picchi fino a 1 euro e 60 centesimi.

Andare a pescare troppo nelle tasche dei clienti, sopratutto in quelle di caffè al bar ne prende più di uno, non fa stare tranquilli molti operatori. Diego Torrini, di Fipe Confcommercio spiega: “In un anno per la materia prima c’è stato un aumento di 9 euro al chilo e confrontandosi con i colleghi operatori abbiamo riscontrato che al momento alcune attività hanno già portato il caffè a 1 euro e 40 centesimi altri cercano di tenere bloccato il prezzo. Oltre ai rincari generalizzati con i quali devono fare i conti tutti va aggiunto anche che la posizione delle attività incide. C’è chi riesce a contenere i prezzi con altri servizi, con i pranzi ad esempio, ma gli aumenti non si fermano e negli ultimi anni, anche in centro, c’è stato un calo delle colazioni al bar”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com