Ireti acquisisce il 100% delle azioni di Iren Acqua: “Riduzione dei dividendi di terzi e maggiori utili per il gruppo”

Genova. E’ stata ufficializzata oggi l’acquisizione da parte di Ireti, controllata interamente da Iren S.p.A., del 40% del capitale sociale di Iren Acqua detenuta da F2i Sgr attraverso i suoi fondi. La società, già partecipata al 60% da Ireti, gestisce il servizio idrico integrato in 39 comuni dell’ATO Genovese, un’area che conta più di 750.000 abitanti equivalenti serviti e con una rete di circa 2.750 km.

L’operazione consente ad Ireti di possedere quindi il 100% della società e permetterà la fusione di Iren Acqua in Ireti stessa, “con un’importante razionalizzazione dei costi ed una maggiore efficacia operativa. Inoltre, dal punto di vista finanziario, l’operazione consentirà di ridurre l’esborso per i dividendi di terzi e di incrementare l’utile netto di gruppo”, come si legge nel comunicato stampa diffuso questa mattina dal Gruppo Iren.

