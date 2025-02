La Spezia nella fase internazionale della candidatura a città creativa Unesco per il Design

“La Spezia si distingue per il suo spirito innovativo e resiliente, in cui design e creatività non sono semplicemente tratti caratteristici, ma rappresentano l’essenza stessa della sua identità. Sono estremamente orgoglioso che la Spezia abbia raggiunto la prestigiosa fase internazionale della candidatura a Città Creativa Unesco per il Design”, afferma il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini. “La nautica e il design nautico sono elementi distintivi del Made in Italy e il legame della città con il design affonda le sue radici in una tradizione secolare, che nasce nell’arte dei maestri d’ascia e si intreccia con le attività dell’Arsenale Marittimo Militare, dell’industria del mobile e del design d’interni e la nostra città gioca da sempre un ruolo di primo piano in questo settore. Questa storia antica, che ha segnato il corso della nostra vita, ha portato la Spezia a essere un importante distretto di design nautico di rilevanza globale e l’ingresso nella Rete delle Città Creative Unesco, che auspichiamo fortemente, rafforzerebbe ulteriormente la presenza dell’Italia nel mondo del design, un settore in cui il nostro Paese è un’eccellenza universalmente riconosciuta, e affermerebbe il ruolo centrale che la creatività e il design svolgono per La Spezia, quali motori di uno sviluppo sempre più sostenibile”.

