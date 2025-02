Moneglia: disperso da ieri sera in ciabatte, ricerca con droni e unità cinofile

Si è allontanato da casa ieri nel tardo pomeriggio, in ciabatte e senza telefonino. L’uomo, 76 anni, abita a Moneglia, località Casale, vicino al Bracco. I familiari allarmati, visto che non ha fatto rientro, hanno dato l’allarme. Da ieri lo stanno cercando i vigili del fuoco con i droni e unità cinofile. Il fatto che l’uomo non abbia con sé il telefono, rende tutto più difficile. Si teme che possa essere caduto e che il freddo vicino allo zero di questa notte possa avere aggravato la situazione. Con i vigili del fuoco anche volontari; presenti i carabinieri. Ieri alle 23.50 si è attivata nelle ricerche anche la pubblica assistenza locale.

