Porto: Avena fa un passo indietro, la comunità portuale propone il nome di Pisano

Nell’attuale fase di avvicinamento alla nomina del nuovo presidente dell’Autorità di sistema portuale il quadro muta di giorno in giorno, talvolta di ora in ora. E se sino a una settimana fa tutti i contatti e le trattative si svolgevano in maniera riservata, dopo le dichiarazioni nette e decise rese alla stampa dal viceministro Edoardo Rixi nell’auditorium “G. S. Bucchioni” di Via Fossamastra, negli ultimi giorni le voci sui nomi di possibili aspiranti a raccogliere il testimone di Mario Sommariva si susseguono senza sosta.

E’ di poche ore fa, per esempio, la notizia della rinuncia a qualsiasi velleità di diventare il numero uno dell’Authority portuale da parte di Salvatore Avena, dopo aver preso atto del veto sulla sua candidatura posto da Fratelli d’Italia. Avena, candidato proposto dalla comunità portuale spezzina, ha dunque fatto un passo indietro durante una riunione ristretta in cui i rappresentanti di Agenti marittimi, Doganalisti e Spedizionieri e terminalisti spezzini hanno trovato una nuova intesa sul nome di Bruno Pisano, veterano dei doganalisti, manager di un gruppo multinazionale nel settore e presidenze nazionale di Assocad.

Gli operatori, Avena compreso, rimangono così fedeli alla linea delle richieste provenienti dal porto, dalla città e dalle forze economiche e sociali di avere un presidente dell’Adsp con competenze e professionalità, ma espressione del territorio e al contempo vanno incontro al viceministro Rixi, che aveva chiesto di poter valutare una candidatura che potesse ottenere il favore del più ampio numero di forze politiche, con predilezione per quelle della maggioranza di governo, ovviamente. Una caratteristica che Avena, con un passato da assessore comunale nella giunta spezzina di centrosinistra tra il 2007 e il 2012, suo malgrado non aveva.

La politica ha così riaffermato il suo primato, sia a livello locale che sul fronte istituzionale, e ora l’impressione è che la proposta della comunità portuale spezzina abbia tutte le carte in regola per giocarsi sino in fondo la possibilità di arrivare alla nomina.

