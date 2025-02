Prima Categoria, la Spotornese torna a muovere la classifica e punta la salvezza. Gerundo: “Ci proviamo, sono pronto a mettere la mia esperienza al servizio della squadra”

Spotorno. Dopo sette sconfitte consecutive, riecco la luce. Sabato sera presso il campo sportivo “Fiorenzo Ruffinengo” la Spotornese è riuscita a fermare lo Speranza sul risultato di 0-0 tornando a muovere la classifica esattamente due mesi dopo l’ultima volta (anche allora arrivò uno 0-0, ma contro la Letimbro).

Da due giornate però qualcosa è cambiato in casa biancazzurra: il 5 febbraio scorso infatti, il club del presidente Ravera ha annunciato l’avvicendamento in panchina tra Davide Ferraro e Mario Gerundo, decano del calcio locale pronto a mettere al servizio di Buffo e compagni tutta la propria esperienza per riuscire a raggiungere l’obiettivo salvezza.

» leggi tutto su www.ivg.it