“Quando al Campo di Mauthausen conoscemmo la morte Dmitry Karbyshev. E tornati a casa ne studiammo la storia”

Per molti anni, ho avuto il privilegio di partecipare ai Pellegrinaggi nei Campi di sterminio nazisti, guidando i miei studenti in un percorso formativo a tutto tondo, che li avrebbe fatti crescere cioè non solo sul piano storico-culturale, ma soprattutto come essere umani. All’epoca erano con noi alcuni Sopravvissuti spezzini, che ci accompagnavano con una generosità infinita, apprestandosi ogni volta a rivivere le pene infinite di quello che avevano vissuto sulla loro pelle, affinché soprattutto i giovani potessero ricavare dalle loro parole un insegnamento duraturo, che li mettesse in guardia, una volta per tutte, dalla reiterazione di simili orrori e dalle mistificazioni che, magari un giorno, qualcuno avrebbe potuto farne. Tra Loro, in particolare, ve n’era uno, Sergio Rossetti, matricola 126404, preziosissimo testimone del Campo di Mauthausen, a cui, una volta raggiunto il Campo, chiedevo sempre di mostrarci il percorso che aveva fatto lui stesso, passo dopo passo, dal suo arrivo alla destinazione in una delle baracche a cui era stato assegnato.

Erano racconti che spesso si interrompevano, quando il peso dei ricordi si faceva davvero insostenibile… Fu così che decine, centinaia di ragazzi, poterono toccare con mano fino a che punto si era spinto il nazi-fascismo, nel suo disumano piano di annientamento morale e materiale di milioni di esseri umani. In particolare, l’attenzione di tutti, ad un certo punto, veniva immancabilmente richiamata da un imponente statua di marmo bianco, posta all’interno di uno spazio aperto, in uno dei punti di maggiore visibilità del Campo. Ritrae un Generale Sovietico… Loro, vedete, qua dentro erano quelli che venivano trattati ancora peggio, per quanto possa sembrare impossibile che esistesse una condizione ancora più abietta di quella riservata a tutti noi. Morti per morti, un giorno alcuni tentarono di fuggire, gettando tutto quello che avevano per oltrepassare le recinzioni… Quelli che riuscirono a evadere, furono quasi tutti ripresi, spesso grazie alla volenterosa collaborazione di molti contadini delle fattorie vicine. Si dice che solo sette furono quelli che riuscirono a mettersi in salvo.

La reazione delle guardie fu aberrante. La loro crudeltà si scatenò in particolare sull’Ufficiale sovietico di grado più elevato. Nella freddissima notte tra il 17 e il 18 Febbraio 1945 – almeno 10 gradi sotto zero – il Generale Dmitry Karbyshev fu denudato davanti a tutti e bagnato sistematicamente fino a trasformarlo in un blocco di ghiaccio… Superato almeno un poco lo sgomento che ci aveva avvolti, ricordo che allora mi avvicinai al Monumento, annotando a mente le poche parole che vi erano riportate:

“A Dmitry Karbyshev. Accademico. Soldato.

Comunista.

La sua vita e la sua morte furono un atto di eroismo in nome della vita”.

Una volta tornato a casa, cercai di saperne di più e feci alcune ricerche. Era un dovere per me, che a mia volta sentivo di dovere ai miei studenti e soprattutto alla Memoria di un essere umano che aveva dovuto sopportare una simile fine. Scoprii così che era nato a Omsk, nella parte sud- occidentale della Siberia, il 26 ottobre 1880. Nel corso di una carriera straordinaria, era divenuto Tenente Generale del Corpo di Ingegneria ed era considerato uno dei più importanti membri dell’Armata Rossa, essendo unanimemente riconosciuto come il massimo esperto nelle fortificazioni militari. Poteva vantare oltre un centinaio di pubblicazioni sull’argomento… Quando i nazisti e i loro alleati vassalli invasero l’URSS, aveva già preso parte a quattro guerre: quella Russo-Giapponese,la I Guerra Mondiale, la Guerra Civile Russa ed infine la Guerra d’Inverno contro la Finlandia, venendo più volte decorato in ciascuna di esse. Nell’estate del 1941 stava ispezionando la costruzione di una fortificazione a Grodno, nella Bielorussia occidentale. Nel corso dei combattimenti, fu rinvenuto dai tedeschi mentre giaceva a terra, privo di sensi e con una commozione cerebrale. Accertata la sua identità, i tedeschi cercarono di circuirlo con ogni lusinga, affinché defezionasse. Gli promisero tutto, ma in cambio avrebbe dovuto abiurare la sua dignità di uomo e di soldato. I nazisti pensavano tuttavia che non sarebbe stato eccessivamente difficile: di estrazione nobiliare, in gioventù aveva conosciuto i vantaggi ed i benefici di una vita agiata. Dunque, secondo loro, il regime di detenzione gli sarebbe ben presto risultato intollerabile. Era inoltre di età avanzata. Aveva servito con onore sotto lo Zar ed era ritenuto un uomo essenzialmente di studio,dedito alla sua disciplina Parlava inoltre un ottimo tedesco e dunque, unitamente alle eccezionali competenze possedute, la sua acquisizione avrebbe rappresentato un enorme successo per le evidenti ricadute sul piano militare e strategico. Di fronte ai suoi reiterati rifiuti, i nazisti cambiarono atteggiamento ed iniziarono così le intimidazioni, le minacce, le torture più atroci. Dopo due lunghi anni in cui non gli fu risparmiato nulla, i nazisti furono costretti a desistere: “Questo Ufficiale regolare del vecchio Esercito russo, un uomo di oltre sessant’ anni, si è dimostrato fanaticamente devoto al concetto di lealtà, al dovere militare e al patriottismo…”

Fu così destinato ai lavori forzati presso il terribile Campo di Flossenburg, senza alcuna attenuante dovuta al grado e all’età. Sopportò stoicamente ogni avversità.

“Le mie convinzioni non cadono come i miei denti “.

Fu quindi trasferito da un Campo all’altro, in tutto oltre una dozzina, sopravvivendo sia a Sachsenhausen che ad Auschwitz, fino ad arrivare a Mauthausen nel febbraio del 1945, dove l’aspettava il compimento del suo destino. Ovunque sia stato condotto, mai mancò di incitare i Compagni a resistere strenuamente, rifuggendo da qualsiasi forma di cedimento. Dopo la liberazione del Campo , ci fu chi volle testimoniare la Sua integerrima condotta, la Sua Morte, il coraggio esemplare con cui l’affrontò.

“Non c’è vittoria più grande della vittoria su se stessi.

La cosa principale?

Non cadere prima che il nemico non sia in ginocchio “.

Dichiarato ufficialmente disperso fin dal 1941,per anni, in Patria, non si era saputo più nulla di lui. A guerra finita, per fortuna, la sua storia fu ricostruita grazie sia ai riscontri rinvenuti che alle testimonianze di cui si è fatto cenno. Il 16 Agosto 1946 fu dichiarato Eroe dell’Unione Sovietica. “Per il coraggio eccezionale e per la resilienza nella lotta contro gli invasori tedeschi nella Grande Guerra Patriottica “.

Gli sopravvissero i tre figli avuti dalla seconda moglie: Yelena (1918-2006) che ne ripercorse le orme divenendo a sua volta uno stimatissimo Ingegnere militare, Tatiana (1926-2003) e Aleksey (1929-1988). Dal 1959 un asteroide porta il suo Nome, così come le tante Vie e le Piazze che gli sono state dedicate nel suo Paese. Credo che la sua biografia rappresenti la migliore risposta a quanti oggi sembrano aver dimenticato cosa sia stato il nazi-fascismo, per tutti e per i Sovietici in particolare, testimoniando al contempo l’irriducibile volontà degli Eroi che vi sono opposti e che hanno pagato con la vita quella libertà di cui noi oggi godiamo i benefici. Ricordare il Generale Dmitry Karbyshev significa onorare un Soldato che servì impeccabilmente il suo Paese in diversi momenti della sua Storia, sempre con quella lealtà assoluta che si deve alla Madre Patria. E per Essa, con coraggio, tutto si sopporta e tutto si sacrifica, fuorché la fedeltà e l’onore. La Sua Morte così efferata, eppure al contempo così luminosa ed evocativa, deve costituire per ogni essere umano di questo mondo un monito a cui riferirsi incessantemente, proprio con quello spirito, quei sentimenti di autentica fratellanza che abbiamo provato e condiviso nei nostri Pellegrinaggi nei Campi di sterminio nazi-fascisti. Ogni prima domenica di maggio, era davvero commovente ed insieme edificante ritrovarsi lassù, sulla collina dove era situato il Lager di Mauthausen e dove tuttora si trova quel che ne rimane ,ed assistere alla sfilata dei Superstiti di ogni nazionalità, dei familiari, degli studenti, ciascuno dietro alla bandiera del proprio Paese, ma tutti accomunati dalla volontà di dire, anzi di gridare ai quattro venti “Mai più!”.

Ecco, quello che vorrei dirvi con queste parole è perciò proprio questo: almeno con un po’ di buon senso, di onestà intellettuale, dovremmo cercare di traguardare quella dimensione dell’ Internazionalismo, che fin qui abbiamo solo sfiorato e magari assaporato talvolta per pochi istanti, affinché l’Umanità impari finalmente dalla sua storia a vivere in pace, rifuggendo una volta per tutte dall’odio e dalla guerra. Mi pare che solo questo possa dare un senso a quei tanti, troppi milioni di morti. Diversamente non resterebbe che chiedersi a che cosa sia davvero servito il Loro Sacrificio e la risposta finirebbe col risultare troppo amara per essere accettata passivamente.