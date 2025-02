Ritrovato nuovo esemplare di volpe argentata, l’allarme di Enpa: “Probabile esistenza di un allevamento clandestino”

Genova. Un nuovo esemplare di volpe argentata è stato ritrovato questa mattina dai volontari del Centro Recupero Animali Selvatici (Cras), Sezione Enpa di Genova nei boschi di Moconesi. L’animale, come quello recuperato lo scorso novembre – in condizioni disperate e poi non sopravvissuto – è stato trovato con una fortissima debilitazione causata dalla rogna.

Un recupero che, per via delle modalità, ha rinnovato le inquietanti ipotesi, ora quasi certezze, avanzate nei mesi scorsi da parte degli esperti dell’ente: “Se già il primo esemplare, ricoverato un paio di mesi fa, aveva destato in noi il sospetto più che fondato di una detenzione abusiva nei dintorni, il ritrovamento di quest’ultimo ci dà un’ulteriore conferma, vista anche la vicinanza al luogo del ritrovamento della prima volpe”, scrivono in un lungo post sulla loro pagina facebook.

