‘Santa’: assegnata la concessione demaniale dell’Helios

Ieri la commissione incaricata dall’Amministrazione comunale di Santa Margherita Ligure, avrebbe assegnato la concessione dell’Helios, immobile di proprietà demaniale, al Gruppo cui fanno capo l’Excelsior Palace di Rapallo e quello di ‘Santa’, società di cui è amministratore delegato Aldo Werdin. La società che aveva partecipato al bando ed è stata esclusa, ha dieci giorni di tempo per presentare controdeduzioni e sessanta giorni dalla data di assegnazione per fare ricorso al Tar. E’ stata anche assegnata una spiaggia attrezzata, i bagni Minaglia, escludendo altre due aziende che avevano partecipato al bando e che potranno a loro volta presentare ricorso. Il rischio è che in Italia le concessioni balneari le assegnino i giudici amministrativi

MANIFESTO

