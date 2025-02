Dal Consorzio Sestri Levante In

Le associazioni di categoria Ascom Sestri Levante, Civ I Carruggi, Confesercenti Tigullio, Associazione Albergatori Sestri Levante, Consorzio Turistico Sestri Levante In e Liguria Together preso atto dell’approvazione a l’unanimità da parte del Consiglio Comunale del nuovo regolamento sull’occupazione del suolo pubblico, regolamento che non riguarda i pubblici esercizi di somministrazione, confermano la propria condivisione al documento.

